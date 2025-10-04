2025明治安田J1リーグ第33節でサンフレッチェ広島対FC町田ゼルビアがエディオンピースウイング広島で激突した。昨シーズンも優勝争いを繰り広げた両者は今シーズンもタイトル圏内に位置しており、32節終了時点では勝ち点は「55」で同じ。得失点の差で5位が町田、6位が広島という順位になっていた。首位鹿島アントラーズとの勝ち点差は「9」となっており、これ以上離されないためにも勝ち点3が必要な試合に。両者にとって大一番とな