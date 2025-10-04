自民党総裁選は4日、石川県連でも県内の党員・党友票の開票作業が行われ、高市新総裁が最も多くの票を集めました。女性初の新総裁の誕生に、県民からもさまざまな声が聞かれました。80代男性「やはりあの人は他の人と違う。頑張ってくれると思う。みんな同じだから自民党は。もっと日本を元気にしてもらいたい」10代女性「（期待感は）大きい。女性なら変えてくれそう」「物価を下げてほしい」50代女性「戦争に巻き込まれる音がす