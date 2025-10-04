◆ファーム日本選手権巨人３―１６中日（４日・サンマリン宮崎）ファーム日本選手権が４日、宮崎市のサンマリン宮崎で行われ、イースタン・リーグ覇者の巨人はウエスタン・リーグ覇者の中日に敗れた。１６年以来９度目のファーム日本一はならなかった。ドラフト１位・石塚裕惺内野手は「１番・遊撃」で先発。２回には先制点につながる失策を犯した。攻撃では９回に押し出しの四球で出塁したものの、７回１死一、二塁では三ゴ