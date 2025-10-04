◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節柏１―０横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）柏はホームで横浜ＦＭと対戦し、１―０で勝利した。前節の川崎戦（４△４）では両チーム合わせて８発が入り乱れる中、引き分け。首位の鹿島とは残り６試合で勝ち点７差になり、リーグ優勝へ向けて１個も落とせない状況になった。そんな中、リカルド・ロドリゲス監督は前節で「（サッカー人生で）初めて」という右ウィングバック（ＷＢ）で大きな存在感を