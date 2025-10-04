横綱・豊昇龍（立浪）が４日、秋場所の優勝決定戦を前に、右手人さし指を脱臼していたことを明かした。千秋楽の本割では立ち合いのもろ手で、大の里（二所ノ関）を一方的に押し出して決定戦に持ち込んだが、その取組で負傷。「脱臼したまま２番目を取った。これを言うと言い訳になってしまうけれど。今も腫れている」と話した。この日は元大関・貴景勝の湊川親方の断髪式で、はさみを入れ「何番もやってきて、ライバル意識があ