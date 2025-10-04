◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節浦和１―０神戸（４日・埼スタ）８位浦和は２位神戸にホームで１―０と勝利し、５試合ぶりの白星を挙げた。前半４１分には神戸ＭＦ宮代大聖のＰＫを、元日本代表ＧＫ西川周作がストップ。後半２分にはセットプレーからＦＷキーセテリンがヘディングをたたき込み、チームとして５試合ぶりのゴールを挙げた。この１点を守り切って勝利をつかみ、浦和のマチェイ・スコルジャ監督は「戦術的な規律を