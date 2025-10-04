自民党の高市早苗新総裁は４日夕、党本部での記者会見で党役員人事について「一番急がなければならず、熟慮してベストな布陣を敷きたい。来週前半の早い時期に固めたい」と語った。ほかの総裁選候補については「全員活躍をしていただく」と述べた。