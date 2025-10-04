石破茂氏の後任を決める自民党総裁選は４日投開票され、高市早苗氏が新総裁に選出された。テレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！！」では一部を生放送に切り替え、総裁選についても取り上げた。元ＮＨＫでジャーナリストの池上彰氏は、生放送になった冒頭部分で、「（高市さんと小泉進次郎さんの）決選投票は想定内。その上で、（世論調査で）高市さんは党員票、国会議員票は進次郎さんがかなりとるんではないか、と