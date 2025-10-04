10月最初の週末だった5日は、東日本や西日本の多くで曇りや雨でした。一方、北日本では季節外れの夏日となった所もありました。最高気温が24.7度と異例の暖かさだった北海道・札幌市。日本の滝百選に選ばれた「アシリベツの滝」には、この時期の朝9時〜10時ごろにかかる虹が話題になっています。4日から「紅葉まつり」も開催され、4600本のコキアが徐々に色づき始め、10月中旬にかけ、赤とベージュのグラデーションが楽しめるとい