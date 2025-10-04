Ｆ１シンガポール・グランプリ（ＧＰ）フリー走行３回目（ＦＰ３）が４日に行われ、レッドブルの角田裕毅（２５）は１８番手に撃沈した。角田は去就問題が大詰めを迎える中で迎えたシンガポールＧＰ。１０月の３戦は来季の契約に直結するだけに、なんとしても好結果をつかみたいところだ。初日のＦＰ１は９位、ＦＰ２は１１位とタイムを伸ばしきれずに迎えたこの日のＦＰ３。ロングランを重視したとはいえ、最後のソフトタイ