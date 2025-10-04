２年連続の戴冠へ。シーズン最終戦となるロッテ戦（５日、ＺＯＺＯマリン）に先発予定のソフトバンク・有原航平投手（３３）が４日、みずほペイペイドームでキャッチボールなどで調整を行った。今季は投手陣が優勝の原動力となったホークス。チーム防御率は２・４０とリーグトップの数字だった。それに伴うようにリーグの投手タイトルもホークス勢が多数を占めた。最優秀防御率をモイネロが手中に収めると、大関が最高勝率、松