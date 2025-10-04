巨人は４日に全体練習を再開。クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージに向けて調整を行った。練習後、報道陣の取材に応じた阿部慎之助監督（４６）は日本野球のポストシーズン（ＰＳ）の日程に関して言及した。全体練習前に阿部監督は「もう失うもない。とにかくモチベーションをどうやって上げるかっていうのをみんな考えてやってほしい」とナインらに力強く語った。ＣＳファーストステージまではあと１週間、Ｃ