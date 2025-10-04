【モデルプレス＝2025/10/04】元乃木坂46の与田祐希が3日、自身のInstagramストーリーズを更新。初めて作ったという手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】与田祐希「揚げ物デビュー」手料理公開◆与田祐希、初めて作った唐揚げを公開与田はファンからの「自炊してる？」という質問に対し、「最近初めて唐揚げ作った！」と回答。写真とともに「揚げ物デビュー」を報告し、「盛り方雑でごめん」と添えている。◆与田祐希の投稿