【モデルプレス＝2025/10/04】お笑いタレントの渡辺直美が4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの中華料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】渡辺直美「お店のクオリティ」と話題の手料理4品◆渡辺直美、得意料理は「町中華に出てきそうなもの全般」渡辺はファンからの「得意な料理は何ですか？」という質問に対し、「もう町中華大好きだから町中華に出てきそうなもの全般！」と回答。焼き餃子、唐揚げ、青椒肉絲、