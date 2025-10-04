高校1年生にしてモデル、俳優として活躍中のRay㋲のマンネ、北里琉♡ 今回は、そんな北里琉の「意外すぎる素顔」を深ボリしちゃいました。フレッシュな見た目からは想像つかないほど、大食いで、大のメイク＆ファッションオタク！そんなピュアな16才の素顔に迫ります！北里琉のギャップ♡Ray㋲のマンネにみんなちゅ〜も〜く。高校1年生にしてモデル、俳優としてステップアップを重ねる北里琉。素顔を深ボリ