１日、夜郎谷風景区で遊ぶ子どもたち。（貴陽＝新華社記者／向定傑）【新華社貴陽10月4日】中国貴州省貴陽市花渓区にある夜郎谷風景区は、20年以上かけて築かれた「石の王国」として知られる。戦国時代から前漢時代にかけて存在した小国「夜郎国」の文化とカルスト地形を融合させた風景区内には、奇抜な造形の石造りのトーテムポールが200本以上立ち、原始的な雰囲気が漂う。国慶節と中秋節が重なった連休期間（1〜8日）中、風