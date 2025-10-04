参政党は４日、自民党の高市新総裁の選出を受け、「政策が近く、期待を持っている。国益にかなう政策には協力を惜しまない」とのコメントを発表した。日本保守党の百田代表は那覇市内で「減税や移民政策の大胆な見直しを進めてもらいたい」と語った。