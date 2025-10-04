Photo: Andrey_Popov / Shutterstock.com その利便性から利用者が増える一方、交通違反や事故の急増の原因になっている電動キックボードのシェアサイクルや、モペットと呼ばれるペダル付き電動バイク。アイルランドでは、電動スクーターで負傷した人が急増したことですでに逼迫している医療現場にさらなる負担をかけていることや、医療費の増加が懸念されています。治療費の急増に、研究者