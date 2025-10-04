◆楽天3―2西武（4日、楽天モバイルパーク宮城）今季最終戦を託された西武の郄橋光成が、同郷の先輩を送る9敗目を喫した。8回の渡部聖弥の同点ソロで一度は黒星が消えながら、100球を超えていた8回も続投。同じ群馬県出身で、今季限りで引退する岡島豪郎と代打で対戦した。結果は111球目の直球を中前打。ここでマウンドを譲った豆田泰志が踏ん張れず、敗戦投手になった郄橋は「今日もしっかり打たれました。改め