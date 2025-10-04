10·î4Æü¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢»°¾ò»Ô¤È²ÃÌÐ»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë°À¥ö³Ù¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ÈÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿60ÂåÃËÀ­¤¬³êÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³êÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÞÀô»Ô¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï10·î4Æü¸áÁ°6»þ15Ê¬¤´¤í¤«¤é¡¢30～60Âå¤Î¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½4¿Í¤È°À¥ö³Ù¡ÊÉ¸¹â1292¥áー¥È¥ë¡Ë¤ÇÅÐ»³¤ò³«»Ï¡£»³Äº¤Þ¤Ç¾å¤ê¡¢²¼»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢7～8¹çÌÜÉÕ¶á¤ÇÌó100¥áー¥È¥ë³êÍî¤·¡¢°ì½ï¤ËÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ­¤¬¾ÃËÉ¤Ë¡Ö²¼»³Ãæ¤Ë³ê