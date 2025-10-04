¿·¤¿¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï4Æü¸á¸å¡¢¸øÌÀÅÞ¤òË¬¤ì¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤é´´Éô¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¡¢¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¡×¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À¯ºö¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ·üÇ°¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤¬Áªµó¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤ËÉÔµ­ºÜ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤­¤Á¤ó¤È¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¡×