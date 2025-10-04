４日、表彰式に臨む中国の蒯曼（右）と王曼碰。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京10月4日】卓球のWTT中国スマッシュは4日、北京市で女子ダブルス決勝が行われ、中国の蒯曼（かい・ばん）、王曼碰（おう・ばんいく）組が日本の早田ひな、韓国の朱芊曦（チュ・チョンヒ）組を3-1で下し、優勝した。４日、試合に臨む日本の早田ひな（左）と韓国の朱芊曦。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）