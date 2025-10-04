ºòÇ¯½©¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¡Ê29¡Ë¤Î°úÂàÁêËÐ¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÇÈ±¼°¤Ç¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¡Ê73¡Ë¤¬¡¢¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤âÊ¼¸Ë¸©¤Î°²²°»Ô½Ð¿È¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤è¤á¤­¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¾ïÈ×»³Éô²°¤ÇÉô²°ÉÕ¤­¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¿ÆÊý¤Ø¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ËÎå¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë