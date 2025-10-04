A¤§¡ªgroup¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£»ÍÃ«½ð¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Ç§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·½É¶è¿·½É2ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç4Æü¸áÁ°5»þ40¤´¤í¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡£Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖA¤§¡ªgroup¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë1¡¦25¡Ë¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç12Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤Ç¡¢3Æü¤ËÆÃ