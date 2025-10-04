¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33ÀáÇð1¡½0²£ÉÍM¡Ê2025Ç¯10·î4Æü»°¶¨FÇð¡ËÇð¤¬²£ÉÍM¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥ê¡¼¥°5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢Á°È¾41Ê¬¤Ë±¦CK¤«¤éMF¾®Àô¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£²£ÉÍM¤¬Áª¼ê¸òÂå¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¸åÈ¾¤Ï²æËý¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¼é¤Ã¤Æº£µ¨14ÅÙÌÜ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¤Î²£ÉÍMÀï¤Ï¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ò´Þ¤á¤Æ4ÀïÁ´¾¡¤È¤·¤¿¡£Á°Àá¤ÎÀîºêFÀï¤Þ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³