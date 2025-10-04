¡þ¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢ ÃæÆü 16-3 µð¿Í(4Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê)µð¿Í2·³¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë»î¹ç¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ÎÃæÆü2·³¤Ë´°ÇÔ¡£»î¹ç¸å¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¤¬¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï2²ó¡¢¥¨¥é¡¼¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­3ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£4²ó¤â¥¨¥é¡¼¤¬¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬ÃæÆü2·³¤Ë16°ÂÂÇ16¼ºÅÀ¤ÈÂçº¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ÆÇÔÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤Þ