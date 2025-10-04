EXILE / »°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤ÎEXILE NAOTO¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ãNAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÆü4Æü¤Ë¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ã»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE ¡ÈJSB FOREVER ¡ÁONE¡Á¡É¡ä¤Ë¤Æ¡£¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ï2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHONEST AVENUE¡Ù¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²Á´¹ñ7ÅÔ»Ô7¸ø±é¤ò½ä¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤