º£µ¨¸Â¤ê¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿³ÚÅ·¡¦²¬Åç¹ëÏº³°Ìî¼ê¤¬£´Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¡¢µå¾ìÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡££±£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÆþÃÄ¸å¡¢³ÚÅ·°ì¶Ú¤Ç£±£´Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£º£Ç¯¤Î£µ¡¢£¶·îº¢¤«¤é°úÂà¤ÏÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤£±£´Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÃç´Ö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£±£´Ç¯Â³¤±