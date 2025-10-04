「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」の東京予選Cブロックが10月4日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、決勝戦で長谷部浩平五段（31）が千葉幸生七段（46）に85手で勝利した。この結果、長谷部五段は自身初となる東軍代表入りを決めた。【映像】対局中に!? 千田八段「さあ、詰ましていただきましょうか」総勢34名で争われた東京予選Cブロックを制し、最後の東軍メンバーとなったのは長谷部五段だった。長谷部五段は2