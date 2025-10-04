ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 将棋東西対抗戦 長谷部が勝利 永瀬拓矢 高見泰地 SU 藤井聡太 ABEMA 藤井聡 羽生善治 将棋 トレンド ABEMA TIMES 将棋東西対抗戦 長谷部が勝利 2025年10月4日 19時0分 リンクをコピーする 「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」の東京予選Cブロックが10月4日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、決勝戦で長谷部浩平五段（31）が千葉幸生七段（46）に85手で勝利した。この結果、長谷部五段は自身初となる東軍代表入りを決めた。【映像】対局中に!? 千田八段「さあ、詰ましていただきましょうか」総勢34名で争われた東京予選Cブロックを制し、最後の東軍メンバーとなったのは長谷部五段だった。長谷部五段は2 記事を読む おすすめ記事 「黒猫ちゃんかわいい」藤井聡太竜王は“ハロウィンスイーツ”でリフレッシュ 佐々木勇気八段は“フル盛り”注文 2025年10月4日 11時15分 クリーンシート総数で暫定ながらJ１トップに立ったGKマテウス。残留争い直接対決の湘南戦でも存在感は絶大だった【東京V】 2025年10月4日 6時24分 ド軍指揮官 猛攻呼ぶ大谷翔平の先頭弾絶賛「大きかった。失投逃さなかった」100マイル右腕攻略に満足げ 2025年10月1日 14時15分 退任の高津監督、目を潤ませ感謝「苦しい思いを」 村上に問いかけ「米国行くの？」 2025年9月28日 22時15分 【大学野球】明大ＯＢの広沢克実氏が始球式に登板「島岡御大との思い出が一番です。内容はお話できませんが…」 2025年9月28日 10時51分