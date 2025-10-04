ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地シチズンズ・バンク・パークでのフィリーズ戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、メジャー5年目のクリストファー・サンチェス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は16打数4安打 相手先発は、28歳の左腕サンチェス。今季はローテーションの中心で活