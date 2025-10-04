ロックバンド・ORANGE RANGEが4日、自身の代表曲のひとつである『イケナイ太陽』の“新ミュージックビデオ（MV）”を公開した。【動画】懐かしい…『花ざかりの君たちへ』の名シーン満載のORANGE RANGE「イケナイ太陽」スペシャルMV「イケナイ太陽」は、2007年にフジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとして起用された楽曲で、オリコンのストリーミングランキングではORANGE