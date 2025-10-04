「オールレディース・Ｇ３ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮカップ」（４日、戸田）戸敷晃美（２９）＝福岡・１１８期・Ａ２＝が初日を１、３着と好走した。前半５Ｒはイン逃げ、後半９Ｒは４コースから３着に粘った。１６号機は２連対率４８パーセントで、出足に特徴のある好素性。「ターンの入り口は良くなったけど出口で滑っていた。回ってからは進んでいる。伸びよりも出足の方で行きたい」と方向性を定めた。“デイリ