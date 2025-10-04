根尾は今季投手転向4シーズン目、リリーフとして力をつけてきた（C）産経新聞社10月4日に行われたファーム日本選手権（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）は中日が巨人を16−3で下し、14年ぶり7度目の優勝を飾った。【動画】最後は9回に登板した根尾が浅野を一ゴロに打ち取り、優勝を飾った打線が爆発。2回に宇佐見真吾、村松開人の連続適時打などで3点を奪うと4回にも尾田剛樹の中犠飛で加点。さらに6回には二死満塁からマイケ