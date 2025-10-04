◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―３ヤクルト（３日・マツダスタジアム）ヤクルト・荘司宏太投手が今季の最終戦で、新人王へのアピールに成功した。３―１の７回２死二塁のピンチで登板し、大盛をチェンジアップで一飛に仕留めた。ドラフト３位で入団した今季は４５試合の登板で２勝１敗、２８ホールドをマーク。新人で３０ホールドポイントは史上１０人目の快挙で、防御率１・０５と堂々の数字を残した。左腕は「１４３試合やるな