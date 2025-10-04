大相撲の「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」が４日、東京・両国国技館で行われた。秋場所を右上腕二頭筋腱断裂で全休した東前頭１２枚目・尊富士（伊勢ケ浜）が取組に臨んだ。現在はてっぽうなどの「基礎運動を行っている」といい、（１０月中旬の）ロンドン公演は参加予定。場所中はテレビで相撲観戦はしなかったという。「見ると焦りも出る。研究するのも大事だが、ケガを治すこと、自分を見つめ直さないといけない」と意図を明