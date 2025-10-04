ボートレース戸田のG3「オールレディース・RB大宮アルディージャWOMENカップ」が4日に開幕した。大久保佑香（24＝埼玉）は初日7Rで2コースから差しに構えてインの勝浦真帆に接近。惜しくも届かなかったが2着は確保した。続く11Rは3コースから握ると、バックストレッチで首位並走した若狭奈美子を2マークでさばいて勝利。2戦2連対の好発進を決めた。「ターン初動から行きたいところに押してくれる。直線も普通はあるし、戦え