ロッテ３―０日本ハム（パ・リーグ＝４日）――ロッテが零封勝ちで、連敗を４で止めた。四回、ソトの犠飛で先制し、八回に高部の適時三塁打などで加点した。日本ハムは粘投の伊藤を打線が援護できず。◇楽天３―２西武（パ・リーグ＝４日）――楽天が３連勝。同点の八回、宗山の犠飛で勝ち越した。２番手で３回１失点の古謝がチーム最多タイの７勝目を挙げた。西武は９安打で２点止まりの拙攻が響いた。