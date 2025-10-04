ニューストップ > スポーツニュース > 国内・Jリーグニュース > 福岡が8試合ぶり白星！ 降格圏の横浜FCは痛恨黒星…両者の勝ち点差… SOCCER KING 福岡が8試合ぶり白星！ 降格圏の横浜FCは痛恨黒星…両者の勝ち点差「9」に広がる 2025年10月4日 18時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 4日、アビスパ福岡が横浜FCと対戦し、1点を守り切った 8試合ぶりの白星を挙げ、横浜FCは6試合ぶり黒星 降格圏が勝ち点差「6」に迫ってきた 記事を読む おすすめ記事 【TCK】矢野貴之騎手「1日7勝」記念 大井競馬場で特別プレート販売＆限定カード配布 2025年10月1日 11時52分 『横浜DeNAベイスターズ JERA クライマックス セ 進出応援アソート2025』10月8日（水）数量限定3,000箱 販売スタート 2025年10月2日 13時0分 黄金世代を超える横浜高校「真時代」の幕開け 村田監督とエース織田が「シンクロ」した新テーマ 2025年9月28日 20時14分 【中山8R】小林美駒騎乗 チュウワクリスエスが抜け出す 2025年9月28日 17時2分 阿部、奥村ら黄金世代引退も…「過去は過去、今は今」横浜・織田翔希の辞書に「比較」の2文字なし 2025年9月28日 14時32分