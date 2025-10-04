自民党の総裁選挙が4日に行われ、高市早苗前経済安保担当大臣が決選投票の末に、第29代の総裁に選出された。高市氏は15日召集で調整中の臨時国会で第104代の内閣総理大臣に選出される見通しで、就任すれば日本では初の女性総理となる。【映像】高市新総裁が靖国神社について言及同日18時過ぎの会見で、記者から「靖国神社への参拝継続」について聞かれた高市氏は「靖国神社は戦没者慰霊の中心的な施設であり、平和のお社だ。ど