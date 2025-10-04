「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）横綱豊昇龍は断髪式でハサミを入れた。湊川親方に「何度も対戦して、ライバルだと思っていた。これからの人生も頑張ってほしい」とエールを送った。貴景勝とは通算３勝８敗だった。また、優勝決定戦で大の里に敗れた秋場所の千秋楽後は取材に応じなかった豊昇龍。もろ手突きから一方的に押し出した本割を振り返り、「人さし指を脱臼したまま２番目を取った。これを言う