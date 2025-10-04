２０２４年９月に現役を引退した大相撲の元大関貴景勝の湊川親方（２９）（兵庫県出身、常盤山部屋）の断髪式が４日、両国国技館で行われた。湊川親方は約３００人がはさみを入れる間、終始前を見据えて涙は見せなかった。最後に師匠の常盤山親方（元小結隆三杉）が大銀杏（いちょう）を切り落とし、湊川親方は「夢だった横綱になることはできなかったが、やってきたことに後悔はない。すっきりしている」とあいさつした。整