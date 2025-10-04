◇ファーム日本選手権巨人3―16中日（2025年10月4日ひなたサンマリンスタジアム宮崎）イースタン・リーグ覇者の巨人はウエスタン・リーグ覇者の中日に3―16の大敗を喫し、16年以来9年ぶり9度目のファーム日本一とはならなかった。投手陣が崩れ16安打16失点。大敗ムードの中、9回は先頭の長野の左前打から打線がつながり、石塚の押し出し四球、中田の適時打、湯浅の押し出し四球で3点を奪い、零敗を阻止した。桑田2軍監