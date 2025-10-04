インタビューに答えるウクライナ・パラリンピック委員会のワレリー・スシケビッチ会長＝キーウ（共同）【キーウ共同】ウクライナ・パラリンピック委員会のワレリー・スシケビッチ会長は3日、来年3月のミラノ・コルティナ冬季大会について「ボイコットは誤った選択肢だ」と述べ、参加する意向を示した。国際パラリンピック委員会（IPC）がロシアの参加を容認したことを受け、ウクライナはボイコットも辞さない構えを見せていた。