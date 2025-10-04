京都府立植物園を視察される天皇、皇后両陛下＝4日午後、京都市左京区（代表撮影）天皇、皇后両陛下は4日、科学技術に関する国際フォーラム出席などのため、京都府を訪問された。2泊3日の日程で、この日は府立植物園を視察した。5日にフォーラムの開会式に出席し、6日は大阪市の大阪・関西万博会場を訪れる。植物園は昨年、開園100周年を迎えた。両陛下は約300種類のランを展示する温室で担当者の説明を聞きながら、コチョウラ