横田めぐみさんとの再会を誓い「翼をください」を合唱する同級生ら＝4日午後、新潟市北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝が5日に61歳の誕生日を迎えるのを前に、小中学校の同級生らが4日、再会を誓うチャリティーコンサートを新潟市で開いた。弟哲也さん（57）や、拉致被害者で2002年に帰国した曽我ひとみさん（66）らが参加し、同級生や来場者と共に「翼をください」と「故郷」を合唱した。母早紀江さん