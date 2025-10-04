太平洋戦争中の1944年10月、米軍が沖縄県を中心に爆撃し600人以上が犠牲になった「10.10空襲」から81年となるのを前に、被害が大きかった那覇市で4日、追悼式が営まれた。約220人が参列し、沖縄戦で家族5人を失った照屋苗子さん（89）は「悲惨で地獄のような体験を忘れることはない。戦争は人の心までも奪う」と語り、不戦と平和を誓った。10.10空襲で、那覇市の大部分が焼失。米軍は半年ほどたった45年3月に慶良間諸島、4月に