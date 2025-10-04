「楽天３−２西武」（４日、楽天モバイルパーク）今季限りでユニホームを脱ぐ楽天・岡島豪郎外野手が試合後、引退会見に臨んだ。グラウンドでのセレモニーを終え、ユニホーム姿で登壇。「たくさんの思い出があって多くは語れないけど、いい１４年間だった。周りの仲間に感謝したいです」と話した。この日は八回に代打で出場。西武先発・高橋の２ボール１ストライクからの４球目、１４５キロを鮮やかに中前にはじき返した。「