女子サッカーのプレナスなでしこリーグ２部・バニーズ群馬ＦＣホワイトスターは４日、ホームでＦＣ今治レディースと対戦しました。 ここまでリーグ３位のバニーズは初めて前橋市のザスパークでホーム戦です。バニーズは前半３６分、佐藤がゴールネットを揺らし先制点を上げます。さらにその３分後のコーナーキック、木村が頭で合わせ２対０