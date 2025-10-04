10月に放送開始のドラマ「すべての恋が終わるとしても」（テレビ朝日系）の公式Instagramに、女優の本田望結さん（21）が登場。6月に自身のアカウントで、食生活の変化により10kg痩せたことを明かしていた本田さんの近影に注目が集まっている。【写真】ドキッ！「大人の本田望結」をお楽しみに…本田さんは、黒のキャミソールにグレーのトップスを羽織り、黒系のデニムを合わせた落ち着きある色味のコーデを披露。公式Instagramの