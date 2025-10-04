All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「特産品が楽しめると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、「特産品が楽しめると思う秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：清水の里・鳥海郷（由利本荘市）／21票由利本荘市にある「清水の里・鳥海郷」は、鳥海山麓の大自然に囲まれた、地元農産物や加工食